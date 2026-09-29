Trump y Putin podrían reunirse durante la APEC en China

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que la intención actual es que Putin participe en la reunión de líderes de APEC

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, podrían reunirse durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China.

El Kremlin considera que el encuentro internacional ofrecerá una oportunidad para que ambos mandatarios mantengan una conversación, aunque hasta el momento no existe una reunión bilateral formalmente acordada.

Putin contempla asistir a la cumbre de APEC

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que la intención actual es que Putin participe en la reunión de líderes de APEC, organismo integrado por 21 economías de Asia y América.

“Esa será una buena ocasión para que los líderes coincidan, de una u otra forma, en los márgenes de la cumbre”, expresó el funcionario al referirse a la posibilidad de un contacto entre Putin y Trump.

El mandatario ruso ya tendría contemplada una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, durante su estancia en Shenzhen. Sin embargo, la Casa Blanca todavía no ha confirmado públicamente la asistencia de Trump al encuentro de noviembre.

Moscú también contempla una reunión con Xi Jinping

La posibilidad de un encuentro entre los tres mandatarios fue abordada previamente por Putin y Xi. El Kremlin considera que podría organizarse una conversación trilateral si Trump participa en la cumbre y los equipos diplomáticos logran definir una agenda.

No obstante, Peskov evitó anticipar el formato y reconoció que todavía no se sabe si se realizaría una reunión entre los tres líderes o encuentros bilaterales por separado.

La organización de una eventual cumbre trilateral correspondería a China como país anfitrión y requeriría acuerdos previos sobre los temas que serían tratados y los posibles resultados políticos.

Guerra en Ucrania marcaría una eventual conversación

La guerra en Ucrania se perfila como uno de los asuntos centrales de cualquier contacto entre Trump y Putin. El mandatario estadounidense pidió recientemente a Rusia y Ucrania alcanzar un acuerdo antes de la llegada del invierno, mientras mantiene abierta la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Moscú.

Entre las medidas evaluadas por Washington se encuentra la aplicación de aranceles a países que continúen comprando hidrocarburos rusos, como parte de la presión para que el Kremlin detenga sus operaciones militares.

Trump también ha dialogado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre las condiciones necesarias para avanzar hacia una negociación, aunque persisten diferencias relacionadas con los territorios ocupados, las garantías de seguridad y el eventual levantamiento de sanciones.

Una reunión en Shenzhen colocaría a Xi Jinping como anfitrión de un contacto diplomático de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia. China mantiene una asociación estratégica con Moscú, pero al mismo tiempo busca estabilizar su relación con Washington en asuntos comerciales y de seguridad.

Durante su reciente encuentro en Estados Unidos, Trump y Xi acordaron respaldar la organización de la cumbre de APEC en China y del encuentro del G20 que se realizará en diciembre en territorio estadounidense.

Por ahora, la posible reunión entre Trump y Putin permanece sujeta a la confirmación del viaje del presidente estadounidense y a las negociaciones diplomáticas que se desarrollen antes de noviembre. El Kremlin sostiene que, si ambos coinciden en Shenzhen, sería probable que mantengan al menos una conversación al margen de la cumbre.