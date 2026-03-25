Trump y Modi dialogan por crisis en Oriente Medio

Los líderes de EUA e India sostienen su primera llamada tras la ofensiva contra Irán y acuerdan coordinar esfuerzos por la estabilidad global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este martes una conversación telefónica con el primer ministro de India, Narendra Modi, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio tras la ofensiva militar conjunta contra Irán.

Se trata del primer contacto entre ambos mandatarios desde el inicio del conflicto, que ha elevado la preocupación internacional por la estabilidad energética y la seguridad en rutas comerciales clave.

Tras la llamada, Modi destacó la importancia de garantizar la seguridad y accesibilidad del estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte global de petróleo.

Received a call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world.… — Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2026

El líder indio reiteró la postura de Nueva Delhi a favor de una rápida desescalada de las tensiones y el restablecimiento de la paz en la región.

Ambos dirigentes acordaron mantener una comunicación constante para coordinar esfuerzos diplomáticos y contribuir a la estabilidad internacional.

India, actor clave en la crisis

La conversación se produce en un momento en el que India refuerza su papel diplomático, luego de que Modi mantuviera contactos con diversos líderes internacionales, entre ellos el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el mandatario francés Emmanuel Macron.

El diálogo también coincide con la visita a Nueva Delhi de Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, quien busca coordinar la protección de las rutas comerciales ante el riesgo de interrupciones en el suministro energético.

Durante su estancia, el funcionario calificó a India como un socio “indispensable” para mantener el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico, y anunció el fortalecimiento de la cooperación bilateral en áreas como tecnologías avanzadas, guerra antisubmarina y sistemas de precisión.

La llamada se produce horas después de que Washington anunciara la postergación de ataques contra infraestructura energética iraní, en un intento por contener la escalada del conflicto.