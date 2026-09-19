Trump veta de la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico por mentir

Trump anunció que vetará de inmediato el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, a los que acusó de difundir 'noticias falsas'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que vetará con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MSNOW, así como al periódigo digital Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas", y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió Trump en su red social Truth Social.

El anuncio supone una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca.