Trump vende acceso anticipado a sus posts por $100,00 al mes

El servicio Truth API permitirá a bancos, fondos de inversión y firmas de Wall Street recibir publicaciones milisegundos antes que el público

La empresa Trump Media & Technology Group (TMTG), propietaria de la red social Truth Social, comenzó a comercializar un servicio que permitirá a bancos, fondos de inversión y firmas de Wall Street recibir con anticipación las publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cambio de una suscripción de $100,000 dólares mensuales

El servicio, denominado Truth API, ofrece a los clientes acceso a las publicaciones de las cuentas más influyentes de la plataforma —incluida la del propio mandatario— apenas unos milisegundos antes de que sean visibles para el resto de los usuarios, una ventaja que puede resultar valiosa para operadores financieros que reaccionan a información capaz de mover los mercados.

De acuerdo con la empresa, el producto comenzó a operar el 1 de agosto y ya cuenta con clientes registrados. Además del plan de $100,000 dólares mensuales, se ofrece una tarifa reducida de $60,000 dólares al mes para quienes firmen contratos de tres años.

La iniciativa ha generado cuestionamientos por un posible conflicto de interés, ya que Trump continúa siendo el principal accionista de Trump Media a través de un fideicomiso administrado por su hijo Donald Trump Jr., mientras sus mensajes suelen contener anuncios o posicionamientos sobre política económica, comercio internacional y otros temas con impacto inmediato en los mercados financieros.

Especialistas en regulación financiera consideran que permitir el acceso anticipado a esas publicaciones podría otorgar una ventaja indebida a determinados inversionistas. Incluso, exfuncionarios de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han advertido que la práctica podría entrar en conflicto con las normas que buscan impedir el uso de información privilegiada.

Ante ello, los senadores demócratas Elizabeth Warren y Adam Schiff solicitaron a la SEC investigar si el nuevo servicio constituye un beneficio económico derivado del cargo presidencial y si representa un riesgo para la integridad del mercado bursátil.

Por su parte, Trump Media rechazó las críticas y sostuvo que el servicio únicamente distribuye información pública con mayor rapidez mediante una interfaz tecnológica, por lo que asegura que no existe ninguna violación a la legislación sobre uso de información privilegiada.

El lanzamiento de Truth API se suma a otras actividades comerciales impulsadas por el conglomerado empresarial de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, alimentando el debate en Estados Unidos sobre los límites entre el ejercicio del poder público y los intereses privados del mandatario.