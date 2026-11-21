El mandatario estadounidense afirmó que las negociaciones avanzan, pero insistió en reducir el superávit comercial de México y abordar la seguridad

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está próximo a alcanzar un acuerdo comercial con México, luego de sostener una reunión con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en Shenzhen, China.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense señaló que las conversaciones entre ambos países avanzan, aunque expresó su inconformidad por el superávit comercial que México mantiene frente a Estados Unidos.

Trump insiste en reducir el superávit comercial de México

El presidente estadounidense relató que durante su encuentro con Sheinbaum abordó el desequilibrio en la balanza comercial y le manifestó que su administración no permitirá que México conserve esa ventaja en el intercambio económico bilateral.

“En mi reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nos estamos acercando a un acuerdo. México tiene un tremendo… se ha permitido que se salga de control, tienen un tremendo superávit con Estados Unidos. Le dije: ‘Claudia, no podemos permitir que tengan un superávit. No vamos a dejar que eso pase’”, declaró.

Trump no detalló los términos de un posible entendimiento ni precisó cuáles serían las condiciones definitivas para concretarlo.

Seguridad y combate a los cárteles, entre los temas abordados

Además de las negociaciones comerciales, Trump mencionó que su gobierno mantiene conversaciones con la administración mexicana sobre seguridad y el combate a las organizaciones criminales.

El presidente estadounidense afirmó que habló con Sheinbaum sobre la presencia de los cárteles en México y sostuvo que ambos gobiernos trabajan en ese asunto.

“Así que estamos trabajando con ella, y estamos trabajando con ella en el tema de los cárteles, porque los cárteles están dirigiendo México, se lo dije. Y no podemos dejar que los cárteles dirijan México, son nuestros vecinos”, expresó.

Sheinbaum prevé continuar las negociaciones en diciembre

El encuentro entre Trump y Sheinbaum se realizó durante la cumbre de APEC en Shenzhen. La presidenta mexicana informó que ambos acordaron volver a reunirse en diciembre, en el marco de la cumbre del G20, en Miami, Florida, para revisar la posibilidad de concretar un acuerdo.

Sheinbaum ha señalado que las conversaciones registran avances, particularmente en la búsqueda de reducir los aranceles estadounidenses que afectan a sectores como el automotriz, el acero y el aluminio.

El proceso de negociación se desarrolla mientras los dos gobiernos revisan las condiciones de su relación comercial y las medidas arancelarias que inciden en el intercambio entre ambos países.