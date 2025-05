Trump usaría como Air Force One el Boeing regalo de Catar

Donald Trump, planea aceptar un Boeing 747-800 como regalo de la familia real catarí y utilizarlo como Air Force One, el avión oficial presidencial

El mandatario estadounidense, Donald Trump, planea aceptar un Boeing 747-800 como regalo de la familia real catarí y utilizarlo como Air Force One, el avión oficial presidencial, indicaron este domingo los medios estadounidenses.

La cadena ABC News adelantó que está previsto que se anuncie esta semana, en el marco del viaje que el líder republicano va a efectuar a Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

El avión es tan lujoso que es conocido como un 'palacio volador' y Trump lo vio cuando este estuvo estacionado en febrero en el aeropuerto internacional de West Palm Beach, en Florida.

Tras conocerse la noticia, Trump respondió a las críticas hechas por el Comité Nacional Demócrata (DNC): "El hecho de que el Departamento de Defensa reciba un REGALO GRATIS de un avión 747 para reemplazar al Air Force One de 40 años en una transacción muy pública y transparente molesta a los Demócratas sinverguenzas que insisten en que paguemos el precio más alto por el avión", escribió en su red Truth Social.

"¡¡¡Los demócratas son perdedores de clase mundial!!!", agregó.

ABC News apunta que abogados de la oficina del asesor legal de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia redactaron un análisis para el secretario de Defensa, Pete Hegseth, concluyendo que es legal que el Departamento de Defensa acepte la aeronave y luego la entregue a la Biblioteca presidencial de Trump cuando él concluya su mandato en 2029, lo que le permitiría seguir usándolo ya como ciudadano privado.

Según el canal, aceptarlo no viola las leyes contra el soborno ni la prohibición de la Constitución de que cualquier funcionario del Gobierno de EE.UU. acepte regalos "de cualquier rey, príncipe o Estado extranjero".

El precio de un Boeing 747-800 nuevo ronda los 400 millones de dólares y el que Trump recibiría tiene cerca de una década de antigüedad, añade el diario The New York Times.

El conocido como 'Trump Force One', que el líder republicano utilizaba como avión privado, es un antiguo 757 que voló por primera vez a principios de los años 90 y que luego utilizó el cofundador de Microsoft Paul Allen.

Trump lo compró en 2011.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ordenó al Pentágono desembolsar 3.900 millones de dólares para un par de Boeing 747-8 que servirían como la próxima generación del Air Force One.

La Casa Blanca declaró este febrero que el proyecto "lleva cinco años de retraso, pospuesto hasta 2029 o más tarde, a pesar de que el contrato se adjudicó en 2018".

El regalo de Catar, según The New York Times, cumpliría el deseo del presidente de tener un nuevo Air Force One, después de los repetidos retrasos relacionados con un contrato del gobierno con Boeing para dos nuevos aparatos destinados a ese propósito.

