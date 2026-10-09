Trump tilda de 'enemigo' a quien diga 'inteligencia artificial'

El presidente de Estados Unidos ha defendido el desarrollo de esta tecnología, ante el debate abierto para contener su avance

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que la Casa Blanca considerará "enemigo" a quien utilice el término 'inteligencia artificial' en lugar de 'superinteligencia', una denominación "más precisa".

El pasado 29 de septiembre el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para sustituir el término IA por 'superinteligencia' en las comunicaciones oficiales.

"¡La Casa Blanca considera 'el enemigo' a cualquiera que utilice el término 'inteligencia artificial' en lugar del nuevo y más preciso término —ampliamente aceptado— de 'superinteligencia'!", publicó en su red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos ha defendido el desarrollo de esta tecnología, ante el debate abierto para contener su avance, principalmente para mantener su ventaja competitiva con China.

"Quien gane la carrera de la IA, gana", ha repetido en numerosas ocasiones.

A finales de septiembre, el presidente de Estados Unidos anunció la creación de una "Fuerza IA" con un "zar" para vigilar las malas prácticas sin frenar el crecimiento de la industria.

Asimismo decidió sustituir en la documentación oficial el término 'inteligencia artificial' por 'superinteligencia', al considerar que la palabra "artificial" transmite una idea equivocada de una tecnología que, a su juicio, es "asombrosa".