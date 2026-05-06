Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz

El republicano apuntó que el bloqueo naval de EUA contra Irán permanecerá en vigor y la suspensión de esta operación concreta es para ver si el acuerdo se firma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, suspende el operativo militar "Proyecto Libertad", que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, a fin de determinar si es posible lograr un acuerdo definitivo con Teherán.

Trump escribió en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que se había puesto en marcha el 3 de mayo, se debe a "avanzar bastante hacia un acuerdo" con Teherán, pero no dio más detalles al respecto.

El republicano apuntó que el bloqueo naval de EUA contra Irán permanecerá en vigor y la suspensión de esta operación concreta es para ver si el acuerdo “puede hacerse y firmarse”.

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unas pocas embarcaciones a través del estrecho.

En la región también se han registrado repetidos ataques con pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos han acusado a Irán.

Medios locales citan fuentes militares que aseguran que los barcos estadounidenses se vieron forzados a realizar maniobras defensivas para asegurar la navegación durante la operación de escolta a buques mercantes.

Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguraba que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "ha terminado" y se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" orientada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.