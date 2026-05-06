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Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz

Por: Carlos Nava

05 Mayo 2026, 18:18

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El republicano apuntó que el bloqueo naval de EUA contra Irán permanecerá en vigor y la suspensión de esta operación concreta es para ver si el acuerdo se firma

Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, suspende el operativo militar "Proyecto Libertad", que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, a fin de determinar si es posible lograr un acuerdo definitivo con Teherán.

Trump escribió en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que se había puesto en marcha el 3 de mayo, se debe a "avanzar bastante hacia un acuerdo" con Teherán, pero no dio más detalles al respecto.

El republicano apuntó que el bloqueo naval de EUA contra Irán permanecerá en vigor y la suspensión de esta operación concreta es para ver si el acuerdo “puede hacerse y firmarse”.

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unas pocas embarcaciones a través del estrecho.

En la región también se han registrado repetidos ataques con pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos han acusado a Irán.

Medios locales citan fuentes militares que aseguran que los barcos estadounidenses se vieron forzados a realizar maniobras defensivas para asegurar la navegación durante la operación de escolta a buques mercantes.

Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguraba que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "ha terminado" y se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" orientada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

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