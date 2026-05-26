Trump se someterá a nuevo chequeo médico en EUA

Donald Trump acudirá a su tercer examen médico de su segundo mandato en medio de dudas públicas sobre su salud física y mental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se someterá este martes a un nuevo chequeo médico y dental, el tercero desde el inicio de su segundo mandato, en un contexto marcado por crecientes cuestionamientos sobre su estado de salud.

La revisión se llevará a cabo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, ubicado en Bethesda, Maryland, donde el mandatario ya ha sido evaluado previamente en dos ocasiones durante los últimos 13 meses.

Trump, quien está próximo a cumplir 80 años el 14 de junio, es el presidente de mayor edad en asumir el cargo en la historia de Estados Unidos.

Antecedentes de salud recientes

El mandatario se sometió a su primer examen físico anual en abril del año pasado y posteriormente acudió a una revisión en octubre, en la que se le practicó una resonancia magnética para descartar problemas cardiovasculares.

De acuerdo con la Casa Blanca, los resultados de dichas evaluaciones indicaron que el presidente se encontraba en “excelente estado de salud”, sin problemas agudos ni crónicos.

A pesar de los reportes médicos oficiales, la percepción pública sobre la capacidad del mandatario ha mostrado un deterioro en los últimos meses.

Una encuesta reciente reveló que el 59 % de los estadounidenses considera que Trump no posee la agudeza mental necesaria para liderar el país, mientras que el 40 % opina lo contrario.

En cuanto a su condición física, el 55 % de los encuestados expresó dudas sobre su capacidad para ejercer el cargo, un aumento significativo respecto al año anterior.

Trump defiende su estado de salud

El presidente ha reiterado en diversas ocasiones que goza de buena salud física y mental, incluso durante actos públicos recientes, donde ha defendido su capacidad para continuar al frente del país.

No obstante, observadores y especialistas han señalado detalles como hematomas visibles en sus manos y episodios de somnolencia como posibles factores de preocupación, en medio del debate sobre su condición general.