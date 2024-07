Trump se mofa e insulta a Biden y Kamala Harris tras debate

A casi una semana del titubeante debate del presidente demócrata Joe Biden, su contrincante republicano, Donald Trump, criticó duramente al mandatario y a la vicepresidenta Kamala Harris en un video publicado en su cuenta de Truth Social.

En el video, Trump calificó a Biden como "un montón de mierda" y sugirió que el presidente está "abandonando la carrera", lo que implicaría, según Trump, que Harris asumiría un papel más prominente.

Trump, montado en un carrito de golf, se burló de la capacidad de Biden para manejar las relaciones internacionales, especialmente con los líderes de Rusia y China.

"¿Te imaginas a ese tipo lidiando con Putin? Y el presidente de China, que es una persona feroz. Es un hombre feroz, un tipo muy duro. Y lo ven", afirmó Trump.

También expresó que Harris sería una mejor oponente, aunque la describió de manera despectiva: "Ella es tan mala, es tan patética, es tan jodidamente mala".

Trump says Joe Biden is “quitting the race"



"I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”



