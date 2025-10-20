¡Trump se autoproclama rey! Usa IA para responder a protestas

A través de su red social, el mandatario estadounidense buscó darle respuesta a las manifestaciones realizadas en contra de su gobierno durante este sábado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se autoproclamó rey.

A través de redes sociales, el mandatario republicano publicó un video en el que se muestra a bordo de una avioneta con el lema "King Trump". En las imágenes producidas con Inteligencia Artificial, se muestra como Trump porta una corona mientras pilotea sobre los manifestantes para arrojarles heces fecales.

Donald Trump uploads an AI video of himself dumping feces on ‘No Kings’ protesters from a ‘King Trump’ jet.



pic.twitter.com/2EXPW5LDEU — Pop Base (@PopBase) October 19, 2025

También compartió otro video en el que se pone una corona de rey, a modo de investidura, al tiempo que viste un manto de coronación y desempuña una espada.

Alrededor de 7 millones de ciudadanos estadounidenses asistieron a las manifestaciones simultáneas del Día 'No Kings', donde más de 2,500 ciudades protestaron contra la administración del actual mandatario.

El nombre del movimiento "No Kings" alude a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.

Esta jornada se desarrolló en un clima de creciente tensión política, aludido al cierre del Gobierno ante el desacuerdo entre republicanos y democrátas.