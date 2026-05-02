Trump se apoyará en votantes mayores para elecciones intermedias

Trump reiteró sus denuncias de manipulación en las elecciones presidenciales del 2020, que perdió frente a Joe Biden, y respaldó el SAVE America Act

En medio de su declive en popularidad debido al aumento del costo de la vida y a la contienda con Irán, el presidente estadounidense Donald Trump instó este viernes a los electores de la tercera edad en Florida a "ejercer su derecho al voto" durante las elecciones de medio mandato que tendrán lugar el próximo noviembre.

"Supongo que todos tienen una ventaja considerable, pero no olviden: asegúrense de que la diferencia sea tan grande que sea indiscutible. Deben ir a votar. "Que no se den nada por sentado", declaró el presidente en un mitin en The Villages (Florida), una de las comunidades más grandes del país de jubilados.

Trump reiteró sus denuncias de manipulación en las elecciones presidenciales del 2020, que perdió frente a Joe Biden, y respaldó el SAVE America Act, una ley que hace más rigurosos los requisitos para votar.

"Todos los votantes deben presentar una identificación, todos deben demostrar su ciudadanía y no se permitirá votar por correo, a menos que sea debido a enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viaje", señaló el presidente mientras la propuesta continúa bloqueada en el Senado.

Si la medida se implementara, evitaría que millones de individuos, sobre todo mujeres casadas o divorciadas, minorías y poblaciones rurales, pudieran ejercer su derecho a votar en las próximas elecciones, según denunciaron asociaciones civiles.

Debido a la inflación, la inmigración y el conflicto en Irán, Trump era menos popular como presidente en este mitin.

De acuerdo con un sondeo del Pew Research Center, que se hizo público este viernes, el índice de aprobación de Trump es del 34 % y señala que, desde que ganó las elecciones de 2024, el presidente ha disminuido en todas las métricas.

Trump, que fue blanco de un intento de asesinato la semana pasada en Washington D.C. durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, realizó su primer evento público desde entonces en Florida.

Cuando el tirador trató de entrar armado en el salón del hotel Washington Hilton, donde además estaban la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, Mike Johnson, quien era presidente de la Cámara de Representantes, y otros funcionarios del Gobierno, sucedió lo ocurrido.

Allen fue abatido al suelo y reducido por agentes del Servicio Secreto, quienes dispararon cinco veces, pero no recibió ningún disparo.

A pesar de que no hubo víctimas, se evacuó a Trump y a las demás autoridades debido a los disparos, lo cual causó miedo entre algunos de los presentes.