Trump revoca la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

El gobierno de Donald Trump ha revocado la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos a la exvicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris

El gobierno de Donald Trump ha revocado la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos a la exvicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, según informó un funcionario de la Casa Blanca este viernes.

La decisión anula una extensión aprobada por el expresidente Joe Biden, que prolongaba la seguridad de Harris más allá del período estándar de seis meses, el cual expiró el 21 de julio, de acuerdo con CNN.

Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos, ha mantenido un perfil bajo desde su derrota en las elecciones de 2024, cuando asumió la candidatura demócrata tras la retirada de Biden por preocupaciones sobre su salud.

Sin embargo, la exvicepresidenta planea una gira en los próximos meses para promocionar su libro 107 días, un relato sobre su breve campaña electoral, que será publicado por Simon & Schuster el 23 de septiembre.

La medida se enmarca en una serie de acciones de la administración Trump contra figuras percibidas como adversarios políticos.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha revocado autorizaciones de seguridad a exfuncionarios, ha apuntado a estudios jurídicos relacionados con casos en su contra y ha recortado fondos federales a universidades.

La semana pasada, el FBI allanó la casa y la oficina de John Bolton, exasesor de seguridad nacional y crítico de Trump, en una investigación relacionada con documentos clasificados.

La decisión de retirar la protección a Harris ha generado críticas por parte de sectores demócratas, que la consideran una maniobra política.

La Casa Blanca no ha emitido comentarios adicionales sobre la medida.



