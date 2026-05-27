Trump reunirá a Gabinete en Camp David para discutir sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá una reunión de Gabinete en Camp David mientras Estados Unidos negocia un acuerdo con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará este miércoles una inusual reunión de Gabinete en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland, mientras continúan las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

La Casa Blanca confirmó que todos los integrantes del Gabinete participarán en el encuentro, incluida la directora saliente de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien anunció que dejará el cargo el próximo 30 de junio.

Camp David, sede de discusiones estratégicas

Camp David es la residencia campestre de los presidentes estadounidenses y cuenta con estrictas medidas de seguridad y acceso restringido.

El complejo, ubicado a las afueras de Washington, permite a los mandatarios sostener reuniones privadas alejadas de la presión mediática y bajo fuerte resguardo militar.

La reunión del miércoles será la número doce del segundo mandato de Trump.

El encuentro se produce mientras Washington y Teherán avanzan en las conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio internacional de petróleo.

Irán había bloqueado parcialmente la vía marítima como respuesta a los ataques realizados por Estados Unidos e Israel.

La Casa Blanca se mostró optimista respecto a la posibilidad de cerrar un acuerdo en los próximos días; sin embargo, el Gobierno iraní advirtió el lunes que, aunque existen avances, la firma todavía no es inminente.

De acuerdo con filtraciones difundidas en medios de comunicación, el borrador del acuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones contra Irán.

No obstante, las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní quedarían para una etapa posterior.

Esta posibilidad ha provocado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump, quienes rechazan aplazar las discusiones nucleares.