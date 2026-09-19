Trump retira a su candidato para dirigir el ICE

En junio, el presidente Donald Trump anunció su nominación y afirmó que Schroyer tenía experiencia en la aplicación de la ley de inmigración

La Casa Blanca retiró este jueves la candidatura del policía estatal de Oklahoma, Lance Schroyer, para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), después de que su audiencia de confirmación quedara bloqueada.

En junio, el presidente Donald Trump anunció su nominación y afirmó que Schroyer tenía experiencia en la aplicación de la ley de inmigración a nivel local y que desempeñaría "un papel vital" para impulsar las medidas contra la inmigración ilegal.

La nominación de Schroyer se había estancado después de que el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, pidiera al Departamento de Seguridad Nacional más información sobre la investigación sobre dos agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza acusados ​​de matar a dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis el pasado mes de enero.

Schroyer ha estado trabajando como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, por lo que ahora la retirada de su nominación se considera un revés para éste.

El Senado no ha confirmado a un director del ICE en más de una década.