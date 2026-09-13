Trump respalda reunificación de Irlanda: 'Tarde o temprano'

Donald Trump dijo en Dublín que le gustaría ver una Irlanda unificada y consideró a Micheál Martin “el hombre adecuado” para impulsarla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este sábado en Dublín su respaldo a una eventual reunificación de Irlanda y afirmó que, desde su perspectiva, este proceso sucederá “tarde o temprano”.

El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones después de sostener una reunión bilateral con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, a quien señaló como la persona indicada para impulsar un eventual proceso de unificación de la isla.

Trump aseguró que le gustaría ver a Irlanda unificada y calificó esa posibilidad como un importante logro. Al referirse directamente a Martin, sostuvo que el primer ministro irlandés es “el hombre adecuado” para poner en marcha un eventual proceso de reunificación, aunque reconoció que el Reino Unido también tendría participación en la decisión.

“Creo que sería algo estupendo”, expresó el presidente estadounidense, quien también destacó que los irlandeses son “gente estupenda” y afirmó tener amigos “en ambos bandos”.

Trump retoma el tema de Dublín

Más tarde, durante un discurso en la residencia del embajador estadounidense en Dublín, Trump volvió a abordar la posibilidad de una reunificación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

El presidente estadounidense relató que los periodistas le habían preguntado su opinión sobre una eventual unificación y señaló que, aunque consideró que había dado una buena respuesta, reconoció que se trata de una cuestión compleja.

La isla de Irlanda permanece dividida desde 1921 entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, una separación que estuvo marcada durante décadas por las diferencias entre nacionalistas y unionistas.

El futuro constitucional de Irlanda del Norte fue uno de los principales puntos de conflicto durante los llamados Troubles, periodo de violencia que se extendió desde finales de la década de 1960 hasta 1998, cuando se alcanzó el Acuerdo de Viernes Santo.

Las declaraciones de Trump generaron reacciones en el Reino Unido. Un portavoz de Downing Street señaló que cualquier referéndum sobre la frontera corresponde al secretario de Estado británico para Irlanda del Norte y que la posibilidad tendría que analizarse cuando exista un consenso claro y la opinión pública haya cambiado al punto de justificar la propuesta.

En una eventual consulta, los habitantes de Irlanda del Norte decidirían si desean mantener su pertenencia al Reino Unido o integrarse a la República de Irlanda.

Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático, contrario a la reunificación y partidario de mantener a Irlanda del Norte dentro del Reino Unido, sostuvo que el futuro constitucional del territorio deberá ser determinado por sus habitantes.

El dirigente afirmó que esa decisión no dependerá de los comentarios realizados en Londres, Dublín o Washington.