Trump respalda a María Elvira Salazar tras críticas migratorias

El presidente estadounidense pidió votar por la congresista republicana de Florida, luego de sus diferencias públicas por las deportaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien busca la reelección en Florida y ha cuestionado públicamente las políticas migratorias de su administración.

Este sábado 31 de octubre, el mandatario publicó el nombre de la legisladora de origen cubano en sus redes sociales y llamó a los ciudadanos de Florida a votar por ella, en un mensaje que representa un cambio respecto a sus recientes críticas hacia la representante.

"AL GRAN PUEBLO DE FLORIDA, SALGAN Y VOTEN POR", escribió Trump, acompañado del nombre de Salazar, quien compite por mantener su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Trump había amplificado críticas contra la congresista

El respaldo ocurre después de que el presidente difundiera durante el mes pasado una serie de comentarios críticos contra la legisladora, quien ha manifestado desacuerdos con las medidas migratorias impulsadas por el gobierno estadounidense.

Salazar, representante del Distrito 27 de Florida, adquirió notoriedad nacional en septiembre, cuando publicó un anuncio de campaña en el que cuestionó directamente las deportaciones promovidas por Trump.

En ese mensaje, la congresista afirmó que la política migratoria del presidente "ha ido demasiado lejos" y sostuvo que los hispanos que contribuyeron a llevarlo nuevamente a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados.

María Elvira Salazar impulsa la Ley Dignidad

Otro punto de tensión entre ambos políticos ha sido la propuesta legislativa conocida como Ley Dignidad, impulsada por Salazar para regularizar la situación de inmigrantes que no tienen antecedentes criminales y trabajan en sectores económicos considerados clave.

La iniciativa plantea otorgar un estatus legal a esos trabajadores, sin que ello implique concederles la ciudadanía estadounidense.

El pasado 15 de octubre, Salazar aseguró que Trump respaldaría la propuesta, aunque las diferencias entre ambos habían generado atención debido a sus posturas sobre el tema migratorio.

Salazar enfrenta a Elliott Rodríguez en Florida

La congresista busca conservar su representación en una de las contiendas electorales de Florida que han concentrado atención de cara a los comicios de mitad de mandato previstos para el próximo 3 de noviembre.

Su rival demócrata, Elliott Rodríguez, también de origen cubano, ha cuestionado su cercanía con el presidente y la ha señalado de ser "cómplice" de las políticas migratorias de Trump.

El respaldo público del mandatario se produce a pocos días de la jornada electoral y después de semanas de diferencias relacionadas con las deportaciones y la situación de los inmigrantes en Estados Unidos.