Trump recuerda a víctimas del 11S con ceremonia en el Pentágono

El presidente estadounidense, Donald Trump, recordó este jueves en una ceremonia solemne en el Pentágono a las víctimas de los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington D.C. y Pensilvania.

"Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo", dijo el mandatario. "Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro voto sagrado de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001".

El acto, al que también asiste la primera dama, Melania Trump, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comenzó con la colocación de ofrendas y la lectura de los nombres de 125 fallecidos en el cuartel general de las Fuerzas Armadas tras el impacto de un avión -cuyas 59 personas también murieron- el mismo día en el que también fueron destruidas las Torres Gemelas en Nueva York.