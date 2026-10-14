Trump reconsidera transmitir en vivo ejecución de Nidal Hasan

La ejecución permanece programada para el 3 de diciembre de 2026, a las 13:00 horas de Texas, mediante un pelotón de fusilamiento en Fort Hood

Donald Trump y sus asesores reconsideran el plan para transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan, condenado por el ataque de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas. La propuesta enfrenta críticas de legisladores republicanos, familiares de las víctimas y representantes religiosos, mientras la Casa Blanca no ha anunciado una decisión definitiva sobre la difusión.

La revisión del plan fue reportada a partir de fuentes familiarizadas con las conversaciones internas. La ejecución permanece programada para el 3 de diciembre de 2026, a las 13:00 horas de Texas, mediante un pelotón de fusilamiento en Fort Hood, según el anuncio oficial del Ejército estadounidense.

Condición física de Hasan habría aumentado las reservas de Trump

Según los reportes sobre las deliberaciones, Trump comentó en privado que inicialmente desconocía que Hasan estaba paralizado de la cintura hacia abajo y utilizaba silla de ruedas. Esa información habría incrementado sus dudas sobre mostrar públicamente la ejecución.

Hasan quedó paralizado tras resultar herido durante la intervención policial que puso fin al ataque de 2009. La Casa Blanca no ha confirmado que su condición física sea el motivo de una eventual cancelación de la transmisión.

El Pentágono también estaría revisando la posibilidad de difundir íntegramente el procedimiento. Hasta el momento no se ha anunciado un formato alternativo ni la plataforma en la que se transmitiría.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la intención de permitir que el público observara la ejecución y defendió la propuesta como una forma de mostrar las consecuencias de ese tipo de crímenes.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió que un video podría ser utilizado como herramienta de reclutamiento por grupos terroristas. También señaló que comunicaría a la Casa Blanca las preocupaciones de legisladores que rechazan la difusión.

El vicepresidente JD Vance expresó dudas sobre si la transmisión finalmente ocurrirá y aseguró que no la vería. Trump, por su parte, ha señalado públicamente que determinará si se muestra, aunque también respondió afirmativamente cuando le preguntaron si había autorizado su difusión.

Familiares de víctimas y plataformas rechazan la transmisión

Keely Cahill Vanacker, hija de Michael Cahill, una de las víctimas del ataque, cuestionó que la difusión pudiera convertir la tragedia en entretenimiento. Sostuvo que mostrar la ejecución por internet no devolvería a los familiares fallecidos ni representaría una forma de cierre para su familia.

El arzobispo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Timothy Broglio, también criticó la propuesta y pidió que los militares católicos asignados al pelotón solicitaran ser excusados de participar.

TikTok y Newsmax indicaron que no permitirían o emitirían la transmisión ni fragmentos de la ejecución. Meta y YouTube declinaron comentar sobre cómo actuarían ante una eventual difusión.

Ejecución sigue programada para diciembre en Fort Hood

Hasan, exmayor y psiquiatra del Ejército, fue condenado por el ataque que dejó 13 muertos y 32 heridos en Fort Hood en 2009. Un tribunal militar lo declaró culpable en agosto de 2013 y posteriormente le impuso la pena de muerte.

El Ejército informó que Trump aprobó la sentencia el 2 de octubre de 2026 y que el secretario interino de esa institución, Adam Telle, ordenó su cumplimiento el día 6.