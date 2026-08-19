Trump reclama estrecho de Ormuz como 'territorio estadounidense'

Estos comentarios fueron emitidos ante la idea de que Estados Unidos se "quede" con el paso, al argumentar que cuenta con el control de la ruta marítima

Ante el fin de las conversaciones de negociaciones de paz con Irán, el presidente Donald Trump consideró al estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense".

A través de su red social, el mandatario republicano mostró una imagen de un mapa, en el que señala el paso petrolero como propiedad estadounidense.

pic.twitter.com/MxwhOXd4uv — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2026 Hace unos días, Donald Trump afirmó durante un mitin en Long Island, Nueva York, que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz tras "derrotar a Irán". "Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", declaró Trump Estos comentarios fueron emitidos ante la idea de que Estados Unidos se "quede" con el paso, al argumentar que cuenta con el control de la ruta marítima. En tanto, Irán calificó el fin del plazo como "irrelevante, debido a que Washington ha efectuado "flagrantes violaciones" al acuerdo de paz. Teherán sostuvo que el memorando le daba control del estrecho, exigía que los buques que quisieran cruzarlo debían coordinarse con la Guardia Revolucionaria iraní.