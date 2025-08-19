Trump recibe a Zelensky antes de reunión para la paz en Ucrania

El presidente Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, antes de la reunión para tratar de poner fin a la guerra

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de que ambos celebren una reunión crucial para tratar de poner fin a la guerra iniciada por Rusia contra su vecino en 2022 ante la mirada de varios líderes europeos que han viajado también a Washington para apoyar a Kiev.

Vistiendo con una camisa y chaqueta negras, un cambio con respecto a su tradicional indumentaria, Zelenski fue recibido en el Ala Oeste de la Casa Blanca por Trump, mientras que el resto de líderes europeos que llegaron antes hicieron su entrada por el Pórtico Sur.

"Si todo va bien hoy" podrá celebrarse cumbre trilateral con Putin y Zelenski, dijo Trump.