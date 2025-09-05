Trump recibe a magnates de la IA con la ausencia de Musk

Trump recibió a más de una docena de magnates de IA en la Casa Blanca, en la inauguración fallida de un jardín, sin la presencia de Elon Musk.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves a más de una docena de los principales magnates de la Inteligencia Artificial en una cena en la Casa Blanca en la fallida inauguración de la renovación de uno de los principales jardines de la sede de Gobierno, con la ausencia de Elon Musk entre los participantes.

"Los conozco a todos indirectamente, y a algunos los conozco muy bien", le dijo Trump a los invitados al inicio de la cena en una mesa amplia donde cada uno tiene un micrófono disponible para tomar la palabra.

Trump se sentó al lado de la primera dama, Melania, y al otro lado fue posicionado Mark Zuckerberg, el CEO de Meta.

Entre los invitados también se conoce que está el cofundador de Microsoft, Bill Gates, al CEO de Apple, Tim Cook, así como otra docena de ejecutivos de las principales referentes de la industria.

La ausencia más notable de la noche es la de Elon Musk, el exfuncionario y hombre de confianza de Trump, quien fue invitado, pero que en su cuenta de X informó que no podría asistir y que alguien iría en su lugar.

Se esperaba que la cena se llevara a cabo en el Rose Garden, donde Trump pavimentó el césped e instaló mesas y sombrillas que emulan la configuración al aire libre de su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, pero debido a la lluvia que sorprendió a la capital esta tarde, el evento fue trasladado a un comedor interior.

De acuerdo con la prensa presente, Zuckerberg fue el primero en tomar la palabra, diciendo que "todas las empresas presentes están realizando inversiones importantes" para "construir centros de datos e infraestructura para impulsar la próxima ola de innovación".

Luego de una serie de halagos entre los presentes y el mandatario, Gates tomó la palabra y agradeció "el increíble liderazgo" de Trump y dijo que era importante una reunión con personas que "están cambiando el mundo dentro de su ámbito".

La cena se da después de que la primera dama dirigiera una reunión de trabajo de la nueva comisión de Educación en Inteligencia Artificial de la Casa Blanca, donde Melania dijo que "los robots ya están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción".