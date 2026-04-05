Trump puede ser demandado por discurso previo asalto al Capitolio

El juez señaló que el presidente no logró demostrar que su discurso formara parte de sus funciones oficiales, lo que excluye la aplicación de inmunidad.

Un juez federal determinó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está protegido por la inmunidad presidencial en relación con el discurso que pronunció previo al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, por lo que podría enfrentar demandas civiles que lo señalan de incitar a la violencia.

El juez Amit Mehta, con sede en Washington, concluyó que las declaraciones realizadas por Trump durante el mitin cercano a la Casa Blanca pueden interpretarse de forma “plausible” como un llamado a la acción que no estaría protegido por la libertad de expresión contemplada en la Primera Enmienda.

Sin protección por actos oficiales

En su resolución, el juez señaló que el entonces mandatario no logró demostrar que su discurso formara parte de sus funciones oficiales, lo que excluye la aplicación de inmunidad en este caso.

"El presidente Trump no ha demostrado que el discurso pueda entenderse dentro de sus deberes presidenciales", indicó el fallo.

Asimismo, subrayó que el contenido de sus declaraciones refuerza la conclusión de que no están cubiertas por la protección legal reservada a los actos oficiales.

El discurso previo al asalto

El 6 de enero de 2021, Trump ofreció un mensaje de más de una hora ante sus simpatizantes, en el que reiteró acusaciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral.

Durante su intervención, instó a sus seguidores a dirigirse al Capitolio y expresó frases como “luchar como demonios”, advirtiendo que, de no hacerlo, el país estaría en riesgo.

Posible juicio civil en puerta

La resolución, contenida en un documento de 79 páginas, abre la posibilidad de que el caso avance hacia un juicio civil en el mismo tribunal donde previamente se analizaron cargos penales relacionados con los hechos del 6 de enero.

Ese proceso penal quedó sin efecto tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024, lo que cerró el camino a su enjuiciamiento en esa vía.

Demandas siguen su curso

A pesar de ello, las acciones civiles han continuado en los tribunales. En 2025, ya como presidente, Trump firmó indultos y conmutaciones de pena a cerca de 1,600 personas vinculadas con el asalto al Capitolio.

Los representantes legales de los demandantes calificaron la decisión judicial como un avance significativo.

"Se trata de una victoria monumental para el Estado de derecho, que reafirma que nadie, ni siquiera el presidente de Estados Unidos, está por encima de la ley".