Donald Trump aseguró que Estados Unidos podrá cubrir sus necesidades de tierras raras en 10 meses y reducir su dependencia de China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país podrá alcanzar los niveles de producción de China en materia de tierras raras durante los próximos 10 meses, periodo en el que prevé contar con los recursos necesarios para satisfacer su demanda sin depender de las exportaciones de Pekín.

Durante su participación en Manila, Filipinas, el mandatario minimizó las críticas de integrantes de su gabinete sobre el incumplimiento de China en la normalización del suministro de estos materiales estratégicos y afirmó que Estados Unidos está incrementando considerablemente su producción.

"Nos vamos a poner a su altura en diez meses. Todo lo que necesitamos (en tierras raras) lo vamos a tener en diez meses. Estamos produciendo grandes números en lo que respecta a tierras raras", declaró Trump durante la fotografía oficial con los líderes del Quad.

Estados Unidos busca reducir su dependencia de China

El encuentro reunió a los representantes de los cuatro países que integran este mecanismo de cooperación: Donald Trump, de Estados Unidos; Narendra Modi, de India; Anthony Albanese, de Australia, y Sanae Takaichi, de Japón.

En ese contexto, el presidente estadounidense destacó que su país, junto con Australia e India, está acelerando sus esfuerzos para incrementar la producción de tierras raras, un sector en el que China mantiene el liderazgo mundial.

Estos elementos son considerados materias primas estratégicas debido a su importancia para las industrias tecnológica y de defensa de Estados Unidos, sectores que mantienen una fuerte dependencia de los suministros procedentes del país asiático.

La disputa comercial con China por las tierras raras

Las restricciones a las exportaciones de estos materiales comenzaron en el contexto de la guerra comercial que Donald Trump inició contra China a principios del año pasado. Como respuesta, Pekín limitó el envío de tierras raras al mercado internacional.

Posteriormente, durante la cumbre celebrada en Busan, Corea del Sur, hace poco más de un año, ambos países alcanzaron una tregua comercial en la que China se comprometió a normalizar el acceso a estas materias primas.

Sin embargo, integrantes de la administración estadounidense han cuestionado que el suministro todavía no se haya recuperado hasta alcanzar los niveles registrados antes de las restricciones.

Ante este escenario, Trump sostuvo que Estados Unidos podrá desarrollar la capacidad necesaria para abastecerse por cuenta propia en un plazo de 10 meses, mientras continúa impulsando su producción y la cooperación con otros países.