Trump prevé acuerdo de paz con Irán este fin de semana

El presidente de Estados Unidos afirmó que las negociaciones con Irán avanzan y un acuerdo podría concretarse este fin de semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Irán en los próximos días, como resultado de las negociaciones que buscan poner fin al conflicto que involucra a Washington, Teherán e Israel.

Durante una intervención ante medios de comunicación en el Despacho Oval, el mandatario señaló que las conversaciones continúan y que un eventual acuerdo podría concretarse durante el fin de semana, aunque reconoció que todavía no existe una garantía de éxito.

“Puede suceder o puede que no, pero si ocurre, podría ser durante el fin de semana”, expresó al referirse al estado actual de las negociaciones diplomáticas.

Minimiza recientes incidentes militares

Trump también fue cuestionado sobre los recientes lanzamientos de misiles balísticos por parte de Irán contra objetivos en países vecinos, incluido el aeropuerto de Kuwait, así como sobre la posterior respuesta militar estadounidense en territorio iraní.

El mandatario restó importancia a esos hechos y aseguró que no representan una ruptura de la tregua bilateral que permanece vigente desde el pasado 8 de abril.

Según explicó, los incidentes fueron controlados rápidamente por las fuerzas armadas estadounidenses.

Incluso sugirió que las acciones iraníes pudieron haber sido una respuesta a operaciones previas realizadas por Washington, por lo que consideró que los acontecimientos no alteran de manera significativa el proceso de diálogo.

Persisten diferencias sobre el programa nuclear

Las declaraciones se producen días después de que Trump adelantara que tomaría una decisión sobre el borrador presentado por Irán para alcanzar un acuerdo de paz.

Sin embargo, el documento habría sido devuelto a Teherán con modificaciones propuestas por Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

En una entrevista difundida este miércoles, el presidente estadounidense sostuvo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares como parte de las conversaciones.

No obstante, reconoció que el gobierno iraní todavía podría modificar su postura antes de que se concrete un acuerdo definitivo.