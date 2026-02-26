Trump presume logros en seguridad y alude a caída de 'El Mencho'

En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de EUA destacó avances contra cárteles, reducción del flujo de fentanilo y control fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes su discurso sobre el Estado de la Unión, ocasión en la que repasó los logros de su administración y abordó temas de interés compartido con México.

Sin mencionar su nombre, Trump se refirió al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido recientemente en Tapalpa, Jalisco, durante una operación del Ejército mexicano. “También hemos acabado con uno de los jefes del cártel más siniestro de todos; lo vieron ayer”, dijo.

El mandatario republicano resaltó la lucha contra los cárteles de la droga y aseguró que Estados Unidos está restaurando la seguridad en el hemisferio occidental. Entre los logros señalados, destacó que el flujo de fentanilo en la frontera ha disminuido un 56 % en un año y que los cruces fronterizos se han reducido a cero.

Trump también mencionó avances económicos, asegurando que su gobierno logró reducir la inflación al nivel más bajo en cinco años, reforzando la narrativa de eficiencia y seguridad en su primer año de mandato.