Trump presume encuesta y dice ser más popular que Lincoln

Donald Trump aseguró que es seis veces más popular que Lincoln o Washington, basándose en una encuesta entre votantes republicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que algunas encuestas lo colocan como el mandatario más admirado entre los seguidores del Partido Republicano, incluso por encima de figuras históricas como Abraham Lincoln y George Washington.

A través de su red Truth Social, Trump sostuvo que es “seis veces más popular” que Lincoln, Washington o cualquier otro presidente estadounidense. Su declaración se basó en los resultados de una encuesta realizada por CNN y SSRS.

Lincoln y Washington quedan por debajo

El estudio, realizado en mayo entre más de mil 200 adultos que se identificaron como republicanos, mostró que Trump fue señalado como el presidente más admirado por el 53 por ciento de los participantes.

En la misma consulta, Ronald Reagan obtuvo el 18 por ciento, Abraham Lincoln el 8 por ciento y George Washington el 5 por ciento.

Trump defiende a analista de CNN

El mandatario aprovechó su publicación para criticar nuevamente a CNN, aunque hizo una excepción con Harry Enten, analista jefe de datos de la cadena, a quien elogió por presentar los resultados del estudio.

Trump incluso pidió que Enten no fuera despedido y destacó su disposición para mostrar los datos sobre el respaldo que conserva dentro del Partido Republicano.

Los resultados muestran que Trump es más de seis veces más admirado que Lincoln entre los participantes republicanos, pero la consulta no representa a todos los adultos estadounidenses.

El estudio excluyó a quienes no se identifican como seguidores del Partido Republicano, un aspecto que limita el alcance de la comparación con los presidentes históricos.