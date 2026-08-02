Trump presiona por confirmación de Todd Blanche

Donald Trump exigió a dos senadores republicanos respaldar la nominación de Todd Blanche como fiscal general y lanzó un ultimátum si bloquean el proceso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó la presión sobre dos senadores de su propio partido para que permitan avanzar la nominación de Todd Blanche como fiscal general, advirtiendo que, de no hacerlo, mantendrá al funcionario como encargado del cargo e impulsará un controvertido proyecto de ley relacionado con personas que considera víctimas de una persecución política.

El mensaje fue difundido este sábado a través de la red social Truth Social, donde el mandatario cuestionó la postura de los legisladores republicanos John Cornyn y Thom Tillis.

Trump lanza ultimátum a senadores

En su publicación, Trump aseguró que si ambos senadores continúan bloqueando el nombramiento de Blanche, mantendrá al abogado como fiscal general en funciones y buscará acelerar la aprobación de una iniciativa contra lo que denomina la "instrumentalización" del sistema judicial.

El mandatario también criticó a Cornyn y Tillis, al señalar que ambos mantienen diferencias con él después de no haber recibido su respaldo político en procesos anteriores.

El desacuerdo gira en torno a un fondo millonario

La oposición de los dos senadores surgió luego de que solicitaran al Departamento de Justicia información adicional sobre un acuerdo impulsado por Trump y Blanche para crear un fondo de compensación destinado a personas indultadas por su participación en el asalto al Capitolio ocurrido en enero de 2021.

La propuesta contempla un fondo de 1 mil 776 millones de dólares que, según Trump, busca reparar los daños sufridos por quienes, a su juicio, fueron perseguidos de manera injusta durante las administraciones de Joe Biden y Barack Obama.

El presidente defendió nuevamente la iniciativa y aseguró que Todd Blanche respaldó el proyecto desde su concepción, por lo que insistió en que volverá a impulsarlo hasta conseguir su aprobación.

La nominación enfrenta obstáculos

Todd Blanche, quien anteriormente fue abogado personal de Trump antes de incorporarse a su administración, requiere el respaldo de todos los integrantes republicanos del Comité Judicial del Senado para que su nominación avance al pleno.

Sin embargo, los legisladores demócratas ya adelantaron que votarán en contra de su designación, lo que convierte el apoyo de los republicanos en un elemento clave para el futuro del nombramiento.

Blanche se desempeña como fiscal general en funciones desde abril, cuando Trump destituyó a Pam Bondi en medio de cuestionamientos por la conducción de la investigación relacionada con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La disputa en torno a su confirmación refleja las diferencias existentes incluso dentro del Partido Republicano sobre algunas de las decisiones impulsadas por el presidente estadounidense.