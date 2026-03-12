Trump: Prácticamente no queda nada que atacar en Irán

Trump también sostuvo que la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní avanza conforme a lo previsto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el conflicto militar en Irán podría concluir en breve, al considerar que las fuerzas involucradas ya han impactado gran parte de los objetivos estratégicos dentro del país.

En una breve entrevista, el mandatario afirmó que el desenlace de la guerra dependerá del momento en que las autoridades estadounidenses decidan dar por terminadas las operaciones.

"Cuando queramos que termine, terminará", declaró el presidente.

"La operación va viento en popa. Estamos mucho más adelantados de lo que marcaba el calendario inicial y el daño causado ha sido mayor de lo que imaginábamos", señaló.

Operación militar golpeó a la cúpula del régimen iraní

La intervención militar fue denominada por el Pentágono como "Furia Épica". Durante el primer día de ataques, la ofensiva provocó la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, además de varios integrantes de la cúpula militar iraní.

Tras esos hechos, Irán respondió con bombardeos dirigidos contra Israel y también contra países de la región que albergan instalaciones militares de Estados Unidos.

Sin fecha clara para el final del conflicto

El gobierno estadounidense ha reiterado que el objetivo principal de la ofensiva es debilitar el programa iraní de misiles y frenar cualquier capacidad del país para desarrollar armamento nuclear. No obstante, hasta ahora la administración no ha presentado un calendario concreto sobre la duración de las operaciones militares.

Actualmente, la confrontación ha dejado un saldo de siete militares estadounidenses fallecidos, además de repercusiones económicas, entre ellas el aumento en el precio de la gasolina debido al bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.