Trump pone a Venezuela como modelo para futuro liderazgo en Irán

El presidente de Estados Unidos asegura que busca un perfil similar al de Delcy Rodríguez mientras avanzan negociaciones con Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el caso de Delcy Rodríguez en Venezuela podría servir como referencia para el futuro liderazgo de Irán, en medio de negociaciones para poner fin al conflicto en la región.

“Miren a Venezuela: qué bien está funcionando todo allí (…) tal vez encontraremos a alguien así en Irán”, declaró el mandatario ante la prensa.

Las declaraciones se producen mientras Washington mantiene conversaciones para frenar la guerra iniciada a finales de febrero. Trump confirmó que ordenó suspender durante cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní como parte de los esfuerzos diplomáticos.

El presidente estadounidense afirmó que existen “puntos importantes de acuerdo” en las negociaciones, aunque desde Teherán han negado contactos directos.

Venezuela como ejemplo político

Trump destacó la relación con el actual gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Desde entonces, Washington ha mantenido una relación cercana con Caracas, especialmente en materia energética y diplomática, lo que el mandatario considera un modelo “exitoso”.

El mandatario también sostuvo que en Irán ya se ha producido “una forma muy seria de cambio de régimen”, tras la eliminación de varios líderes durante la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, señaló que actualmente dialoga con figuras dentro del país que describió como “razonables” y con alto nivel de respeto interno, aunque evitó revelar nombres.

Trump también descartó que el liderazgo recaiga en Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, cuya situación sigue siendo incierta tras los ataques iniciales.

Las conversaciones están siendo encabezadas por el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, quienes buscan avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a las hostilidades.