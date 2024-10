Trump plantea operación militar en México ante narcotráfico

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y actual candidato republicano en la carrera presidencial, volvió a encender el debate sobre su propuesta de combatir a los cárteles de la droga en México con una "operación militar".

Durante una entrevista con la periodista Ali Bradley para el medio Newsnation, Trump enfatizó la gravedad de la crisis del fentanilo y la necesidad de medidas drásticas para enfrentarla, sugiriendo una incursión militar en territorio mexicano.

La entrevista se centró en el problema del tráfico de drogas y, en particular, el fentanilo, una sustancia que ha causado un aumento significativo de muertes por sobredosis en los Estados Unidos.

Trump declaró que las organizaciones criminales que operan en México han transformado sus estructuras en "grupos militares", lo que justificaría, en su opinión, la intervención armada por parte de su país.

Necesitamos una operación militar, afirmó Trump, refiriéndose a la creciente riqueza y poder de los cárteles mexicanos. Son muy ricos, probablemente entre las personas más ricas del mundo. Son malvados y muy poderosos, insistió, destacando el impacto del fentanilo que, según él, ha matado a más de 300,000 personas al año, una cifra que comparó con las bajas de una guerra.

La postura de Trump respecto a la lucha contra los cárteles de drogas en México no es nueva. Durante su primer mandato (2017-2021), ya había mencionado la posibilidad de acciones militares para destruir laboratorios de drogas en suelo mexicano.

De hecho, la periodista Maggie Haberman, en su libro Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, revela que Trump llegó a considerar bombardear laboratorios de drogas en México, idea que consultó con su secretario de Defensa, Mark Esper, luego de que Brett Giroir, uno de sus funcionarios de salud, mencionara la situación vistiendo uniforme militar.

Además de la propuesta de intervención militar, la iniciativa para catalogar a los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras" ha ganado terreno entre los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos.

Esta designación permitiría al ejército estadounidense actuar contra los cárteles en cualquier parte del mundo, lo que generaría un debate sobre la soberanía de México y las implicaciones diplomáticas que esta estrategia conllevaría.

Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham ha sido uno de los defensores de esta medida, argumentando que la lucha contra el narcotráfico ha alcanzado un nivel que requiere acciones internacionales coordinadas.

Sin embargo, la propuesta ha generado controversia, ya que implicaría la intervención directa en suelo mexicano, poniendo en riesgo la relación bilateral entre ambos países.

Comentarios