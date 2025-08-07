Trump planea arancel del 100% a chips, salvo si se hacen en EUA

Este arancel a los chips de cómputo, forma parte de un plan del mandatario que busca aumentar la producción nacional, afectando a grandes tecnológicas

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que impondrá un arancel del 100% a los circuitos integrados de computadora, lo que probablemente provocará un aumento en el costo de los electrónicos, los automóviles, los electrodomésticos y otros bienes considerados esenciales para la era digital.

"Impondremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores", declaró Trump en el Despacho Oval mientras se reunía con el director general de Apple, Tim Cook. "Pero si estás fabricando en Estados Unidos, no hay cargo".

Efectuó el anuncio más de tres meses después de que Trump eximiera temporalmente a la mayoría de los productos electrónicos de los aranceles más onerosos de su gobierno.

El presidente republicano señaló que las empresas que fabrican chips de computadora en Estados Unidos estarían exentas del impuesto de importación. Durante la pandemia de COVID-19, una escasez de circuitos integrados de cómputo provocó un aumento en el precio de los automóviles y contribuyó a un incremento general de la inflación.

Los inversores parecieron interpretar las posibles exenciones de aranceles como algo positivo para Apple y otras grandes empresas tecnológicas. El sector ha estado haciendo enormes compromisos financieros para fabricar más chips y otros componentes en Estados Unidos.

Las grandes compañías de tecnología ya han hecho compromisos colectivos para invertir aproximadamente $1,5 mil millones de dólares en Estados Unidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Esa cifra incluye una promesa de $600,000 millones de dólares de Apple después de que el fabricante del iPhone incrementara su compromiso al agregar otros $100,000 millones de dólares a un compromiso previo hecho en febrero.

Ahora la pregunta es si el acuerdo negociado entre Cook y Trump será suficiente para proteger a los millones de iPhones fabricados en China e India de los aranceles que el gobierno ya ha impuesto, y para reducir la presión sobre la empresa, de forma que no se vea obligada a aumentar los precios de los nuevos modelos que se prevé sean presentados el próximo mes.

Wall Street ciertamente parece pensar que sí. Después de que el precio de las acciones de Apple subiera un 5% en las sesiones regulares de negociación del miércoles, las acciones aumentaron otro 3% en las operaciones posteriores al cierre del mercado después de que Trump —con Cook a su lado—anunciara que algunas empresas tecnológicas no serán afectadas por los aranceles más recientes.

Las acciones de Nvidia, el fabricante de chips que también ha hecho recientemente grandes compromisos con Estados Unidos, subieron ligeramente en las operaciones posteriores al cierre para sumarse a la ganancia de mil millones de dólares en valor de mercado que la empresa de Silicon Valley ha logrado desde que comenzó el segundo gobierno de Trump.

El precio de las acciones de Intel, el pionero de los chips de computadora cuyos títulos han descendido algunas veces en tiempos difíciles, también subieron en las operaciones después del cierre.

Solicitudes de consultas enviadas a los fabricantes de chips Nvidia e Intel no fueron respondidas de momento. El principal grupo comercial de la industria de circuitos integrados de computadora, la Asociación de la Industria de Semiconductores, declinó comentar sobre los aranceles más recientes ordenados por Trump.

La demanda de chips de computadora ha estado aumentando en todo el mundo. Las ventas se incrementaron 19,6% en el año que terminó en junio, según la organización World Semiconductor Trade Statistics, un grupo del sector.

Las amenazas de aranceles de Trump marcan una ruptura significativa con los planes elaborados en el gobierno del presidente Joe Biden para revitalizar la producción de circuitos integrados de cómputo en Estados Unidos.

Desde que asumió la presidencia, Trump ha estado utilizando aranceles para incentivar una mayor producción nacional. En esencia, el presidente apuesta a que los costos más altos de los chips obligarían a la mayoría de las empresas a abrir fábricas en el país, a pesar del riesgo de que los aranceles puedan reducir las ganancias corporativas y provocar aumentos en los precios de teléfonos móviles, televisores y refrigeradores.

En contraste, la ley bipartidista CHIPS y Ciencia, promulgada por Biden en 2022, proporcionó más de $50,000 millones de dólares para apoyar nuevas plantas de chips de computadora, financiar investigaciones y capacitar a trabajadores para la industria. El objetivo de combinar apoyo financiero, créditos fiscales y otros incentivos económicos era atraer inversión privada, una estrategia a la que Trump se ha opuesto abiertamente.