Trump pidió permiso a Sheinbaum para 'erradicar los cárteles'

Trump sostuvo que 'los cárteles están empeorando, están tomando control de su país y los carteles están dirigiendo México'

Donald Trump reiteró que los cárteles gobiernan a México, por lo que afirmó que le pidió permiso a la presidenta Claudia Sheinbaum de erradicarlos, durante su anuncio de una nueva "coalición militar" en Latinoamérica.

Durante su cumbre con líderes latinoamericanos 'Escudo de las Américas', el mandatario estadounidense afirmó que su homóloga es muy "buena persona" con una "voz hermosa". Sin embargo, recalcó que el epicentro de la violencia de los cárteles radica en México.

"Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México"

Amenaza con bombardear a narcotraficantes en México

El líder republicano amenazó con bombardear a narcotraficantes en México, insistió en Miami en que los "carteles mexicanos están impulsando y orquestando mucha del derrame de sangre y caos en el hemisferio". Por ello, avisó que:

"El Gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender la seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense".

Por ello, recordó que en sus llamadas con Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe bombardear o enviar tropas estadounidenses para combatir a los carteles mexicanos.

"Ella una muy buena persona, ella tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer. Pero con una voz hermosa. 'Presidenta, presidenta', le dije, 'déjeme erradicar a los carteles'. (Contestó): 'no, no, no'. Por favor, presidenta, tenemos que erradicarlos", relató.

Esta reunión ocurre tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Además se contó con la presencia de presidentes como Javier Milei (Argentina) y Nayib Bukele (El Salvador)