Trump pidió a Google renombrar al Atlántico por 'Océano Trump'

El presidente de EUA dijo que propuso a Google cambiar el nombre del Atlántico o el Pacífico por “Océano Trump”, pero aseguró que la compañía rechazó la idea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contó que planteó a Google Maps cambiar el nombre del océano Atlántico por “Océano Trump”, aunque, según su relato, la empresa tecnológica le habría respondido que no podía hacerlo porque los océanos abarcan territorios de numerosos países.

Durante un acto público, Trump narró que se comunicó con Google para preguntar si sería posible ponerle su apellido a uno de los grandes océanos del planeta. La respuesta que atribuyó a la compañía fue que no accedería a la petición.

“Los océanos son diferentes, señor. Cubren muchos países. Por favor, no nos pida que hagamos eso”, relató Trump al recrear la supuesta respuesta que recibió.

El mandatario agregó que, ante esa negativa, probablemente dejaría de lado la propuesta y conservaría el nombre tradicional del Atlántico.

“Así que probablemente lo dejaremos pasar. Mantengámoslo como el Océano Atlántico”, dijo.

Quiere el mundo a su nombre

La anécdota se produce después de que Trump impulsara cambios en la denominación de lugares geográficos durante su segundo mandato.

Entre ellos están el cambio oficial del nombre del golfo de México por “golfo de América” en documentos del Gobierno estadounidense y el uso de “Lake America” para el lago Ontario en Estados Unidos.

Además, el 10 de octubre de 2026, Trump planteó públicamente la posibilidad de llamar “Trump Ocean” al Atlántico o al Pacífico, o utilizar el nombre “Océano de las Américas”.

Sin embargo, estas modificaciones no implican que los nuevos nombres sean reconocidos de manera universal. Google Maps ha explicado que sus denominaciones geográficas se basan en fuentes oficiales y que aplica políticas para lugares cuyos nombres varían entre países.