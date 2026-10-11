Trump pide que Ucrania elija un nuevo presidente

Las declaraciones se produjeron frente a la Casa Blanca, luego de que el republicano cuestionara los ataques ucranianos contra refinerías rusas de diésel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas críticas contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, y planteó que Ucrania necesita un nuevo mandatario, al acusarlo de obstaculizar un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.

Las declaraciones se produjeron este sábado frente a la Casa Blanca, luego de que el republicano cuestionara los ataques ucranianos contra refinerías rusas de diésel. Según Trump, estas operaciones podrían afectar el suministro internacional de combustible y provocar consecuencias económicas en otros países.

Trump acusa a Zelensky de frenar un acuerdo de paz

El mandatario estadounidense sostuvo que su Gobierno había advertido a Kiev que evitara atacar instalaciones de refinación rusas, al considerar que esas acciones generan dificultades en los mercados energéticos y perjudican a sectores como la agricultura y la ganadería.

Trump también acusó a Zelensky de no aprovechar oportunidades para negociar el fin del conflicto. A su juicio, Ucrania podría haber alcanzado acuerdos anteriormente y evitar parte de las pérdidas territoriales que, según afirmó, ha sufrido desde el inicio de la guerra.

El presidente estadounidense insistió en que el país europeo debería contar con un dirigente capaz de alcanzar un entendimiento con Moscú y concluyó que, desde su perspectiva, es momento de buscar un nuevo presidente para Ucrania.

Delegación ucraniana adelanta su regreso

Las declaraciones de Trump ocurrieron después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para reunirse con representantes estadounidenses encargados de las conversaciones sobre Ucrania decidiera adelantar su regreso.

El episodio se suma a las diferencias entre Washington y el Gobierno ucraniano sobre las condiciones para poner fin a la guerra, así como sobre las medidas que pueden adoptarse contra Rusia mientras continúan las hostilidades.

Acuerdo sobre el diésel genera críticas de Kiev

Un día antes, Zelensky cuestionó el entendimiento anunciado por Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, relacionado con las exportaciones de diésel de Rusia. El mandatario ucraniano calificó el acuerdo de injusto y consideró que no corresponde al trato que debería recibir un aliado.

De acuerdo con la información difundida, el arreglo permitiría a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a Estados Unidos y otros mercados internacionales hasta abril, pese a las sanciones estadounidenses impuestas al sector energético ruso tras la invasión de Ucrania en 2022.

Trump defendió la medida al argumentar que busca contener el aumento de los precios internacionales del combustible. Sin embargo, la decisión abre nuevas diferencias con Kiev en un momento en que las negociaciones para resolver el conflicto siguen marcadas por desacuerdos políticos y militares.