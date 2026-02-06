Trump pide aprobar ley para endurecer requisitos de voto

Los cambios que busca el magnate son prueba de ciudadanía, presentar una identificación federal con fotografía al sufragar y restringir el voto por correo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves un contundente llamado a los legisladores republicanos para que aprueben la Ley "SAVE America", un paquete de reformas que busca transformar profundamente el sistema de votación federal bajo el argumento de combatir un supuesto fraude electoral.

A través de su red social Truth Social, el mandatario calificó los procesos electorales del país como "amañados" y "el hazmerreír del mundo", advirtiendo que la supervivencia de la nación depende de estas modificaciones legislativas.

Los pilares de la reforma

La Ley "SAVE America" (Salvaguardar la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses) propone cambios drásticos en la forma en que los ciudadanos participan en los comicios.

Los cambios que busca el magnate son prueba de ciudadanía, presentar una identificación federal con fotografía al momento de sufragar y restringir el voto por correo solo para casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes justificados.

Controversia y críticas

Aunque Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, sostiene que el objetivo es "reforzar las garantías contra el voto de no ciudadanos", la iniciativa ha encendido las alarmas entre diversas organizaciones de derechos civiles.

Expertos y activistas advierten que estas disposiciones podrían dificultar el acceso al voto de millones de ciudadanos legítimos, que carecen de documentación específica de ciudadanía a la mano o que dependen del voto por correo por motivos laborales o de movilidad.

Asimismo, recalcan que la participación de no ciudadanos en elecciones federales ya es estrictamente ilegal bajo la ley actual.