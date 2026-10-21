Trump pide a Zelenski cerrar guerra con Putin: 'Él puede hacerlo'

Trump recordó que su país ha entregado a Ucrania "cientos de miles de millones de dólares" en ayudas y envíos de armas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que quiere que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, llegue a un acuerdo de paz con el mandatario ruso, Vladímir Putin, y se quejó de que su país solo ha recibido "diésel caro" a cambio de la ayuda enviada a Kiev.

"Zelenski tiene que querer poner fin a esta guerra, si no lo hace, creo que será algo muy negativo", dijo Trump en el Despacho Oval en respuesta a preguntas sobre el encuentro hoy en Oslo entre el ucraniano y el negociador de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

El presidente estadounidense afirmó que le "gustaría ver que se logre un acuerdo" y agregó que cree que "el inmenso odio" entre Zelenski y Putin es "en gran medida, la razón por la que no han podido llegar a un acuerdo" que ponga fin a la guerra iniciada por Moscú en 2022.

"Queremos que Zelensky llegue a un acuerdo, él puede hacerlo. (...) Ucrania debe tener la voluntad de pactar, dado que Estados Unidos ha gastado una fortuna, al igual que Europa. Europa ya está cansada de todo esto, y si no llegan a un acuerdo, a la larga, en mi opinión, la situación simplemente va a empeorar", advirtió.

Trump recordó que su país ha entregado a Ucrania "cientos de miles de millones de dólares" en ayudas y envíos de armas.

"No hemos recibido nada a cambio, salvo un precio elevado del diésel", repitió, en referencia a sus acusaciones de que los ataques ucranianos a las instalaciones energéticas rusas han encarecido los costos del combustible, disparados desde hace meses por la guerra que Washington libra hace más de siete meses en Irán.