Trump pide a Putin terminar guerra en una conversación telefónica

Donald Trump pidió a Vladímir Putin poner fin a las acciones militares y alcanzar un acuerdo definitivo sobre Ucrania durante su mandato.

El presidente de EUA, Donald Trump, pidió este martes el pronto fin de la guerra a su colega ruso, Vladímir Putin, durante una conversación telefónica en la que éste le aseguró que su país no tiene "planes hostiles" contra Europa.

"Trump expresó con claridad la idea de que sería deseable un pronto fin del conflicto, lo que allanaría inmediatamente el camino al pleno restablecimiento de las relaciones entre EUA y Rusia", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

Además, el jefe de la Casa Blanca expresó su interés en que ese "avance se produzca durante su mandato presidencial", que concluirá en enero de 2029.

Al respecto, el líder ruso explicó los pasos que Washington "realmente" podría dar para "un pronto cese de las hostilidades" en Ucrania, que comenzaron hace cuatro años y medio.

La conversación, la primera desde el pasado 4 de julio, estuvo centrada en las negociaciones mantenidas el fin de semana en Moscú y Kiev por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Ambos mandatarios consideraron "positivos" los resultados de dichas consultas y acordaron que esos contactos continuarán en un futuro.