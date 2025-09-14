Trump pide a países de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso

Donald Trump menciona que la guerra Rusia-Ucrania acabaría si la OTAN deja de comprar petróleo ruso e imponer aranceles de 50% a 100% a China por adquirirlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra entre Rusia y Ucrania podría terminar si los países de la OTAN suspenden la compra de petróleo ruso e imponen aranceles de entre 50% y 100% a China por adquirir crudo de Moscú.

En una publicación en su red social, criticó a varios miembros de la alianza militar por seguir importando energía rusa, lo que, dijo, debilita su posición frente al Kremlin. Turquía, Hungría y Eslovaquia están entre los países señalados.

El planteamiento de Trump se conoció tras la incursión de drones rusos en Polonia, un aliado de la OTAN, lo que elevó la tensión en la región. Mientras Trump restó importancia al hecho, autoridades como el secretario de Estado, Marco Rubio, lo calificaron de “inaceptable y peligroso”.

Estados Unidos y el Reino Unido endurecieron recientemente las sanciones contra Rusia, con nuevas restricciones al comercio de petróleo y medidas contra empresas en China y Turquía acusadas de suministrar componentes bélicos.

Trump también defendió aplicar mayores aranceles a China y a India, aunque admitió que las medidas podrían escalar las tensiones comerciales. En su mensaje, responsabilizó a Joe Biden y al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy por la guerra, sin mencionar a Vladimir Putin.