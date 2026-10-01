Trump ordena llamar 'superinteligencia' a la IA en su Gobierno

Trump ordenó sustituir 'inteligencia artificial' por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales del Gobierno de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para sustituir el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal y que encarga establecer además una definición oficial para este nuevo concepto.

La orden, que busca mejorar la imagen de la IA en un momento en que las críticas contra esta industria van en aumento en Estados Unidos, obliga a los departamentos y agencias federales a utilizar "superinteligencia" y las siglas "SI" en su correspondencia, comunicaciones públicas y documentos de política, y les indica que dejen de utilizar "inteligencia artificial" e "IA".

Además, encarga al Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología proponer una definición federal de "superinteligencia" y determinar qué nuevas acciones ejecutivas serían necesarias para aplicarla.

Finalmente, la Casa Blanca sitúa estas medidas dentro de una estrategia para acelerar el uso de sistemas avanzados en áreas como la investigación científica, la medicina, la energía y la industria.

Como parte de esta campaña para mejorar la imagen de la IA en el país, Trump anunció hoy mismo una renovación de los servicios federales online apoyados por IA, con los que la Administración pretende ampliar sus funciones para que los usuarios puedan realizar trámites como solicitar pasaportes y acceder a prestaciones públicas de manera más cómoda y eficiente.