Trump ordena al ejército atacar a los cárteles de las drogas: NYT

El presidente estadounidense habría ordenado al Pentágono que utilice las fuerzas armadas como parte de su ofensiva contra el tráfico de drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su lucha contra los cárteles del narcotráfico, a quienes declaró como terroristas al comienzo de su segundo mandato.

En su más reciente estrategia, el mandatario republicano habría firmado en secreto una orden al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de drogas latinoamericanos, según dieron a conocer personas familiarizadas con el asunto.

Según el New York Times, la medida permitiría operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero, como parte de su ofensiva contra el tráfico de drogas.

La decisión de incorporar al ejército estadounidense a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Indica la continua disposición de Trump a usar la fuerza militar para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.

El medio estadounidense asegura en su reportaje de este viernes que oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo podrían perseguir a estos grupos delictivos.

El asunto plantea serias dudas legales que el Gobierno estaría evaluando, señala el periódico, como si se consideraría un “asesinato” que las fuerzas estadounidenses mataran a civiles o presuntos delincuentes que no representaran una amenaza inminente, especialmente en operaciones no autorizadas por el Congreso.

El Gobierno de Trump designó en febrero como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

También a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

En julio pasado, agregó en la lista al Cartel de los Soles, que según Washington estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que niega Caracas.