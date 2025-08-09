Trump ordena al ejército atacar a los cárteles de las drogas: NYT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su lucha contra los cárteles del narcotráfico, a quienes declaró como terroristas al comienzo de su segundo mandato.
En su más reciente estrategia, el mandatario republicano habría firmado en secreto una orden al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de drogas latinoamericanos, según dieron a conocer personas familiarizadas con el asunto.
Según el New York Times, la medida permitiría operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero, como parte de su ofensiva contra el tráfico de drogas.
La decisión de incorporar al ejército estadounidense a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Indica la continua disposición de Trump a usar la fuerza militar para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
El medio estadounidense asegura en su reportaje de este viernes que oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo podrían perseguir a estos grupos delictivos.
El asunto plantea serias dudas legales que el Gobierno estaría evaluando, señala el periódico, como si se consideraría un “asesinato” que las fuerzas estadounidenses mataran a civiles o presuntos delincuentes que no representaran una amenaza inminente, especialmente en operaciones no autorizadas por el Congreso.
El Gobierno de Trump designó en febrero como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.
También a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).
En julio pasado, agregó en la lista al Cartel de los Soles, que según Washington estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que niega Caracas.