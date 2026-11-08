Trump ofrece a Dana White ser portavoz de la Casa Blanca

El presidente Trump propuso al director de la UFC ocupar la Secretaría de Prensa, aunque el tono de su mensaje deja dudas sobre la seriedad del ofrecimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ofreció a Dana White, director ejecutivo de la UFC, ocupar el cargo de secretario de Prensa de la Casa Blanca. Sin embargo, el tono de su publicación en redes sociales dejó abierta la duda sobre si se trata de una propuesta formal.

El mandatario dio a conocer el supuesto ofrecimiento este sábado mediante un mensaje publicado en Truth Social, en el que describió a White como un “luchador y guerrero implacable”. El anuncio ocurrió días después de los resultados desfavorables para los republicanos en las elecciones de medio mandato.

“Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de Secretario de Prensa de los Estados Unidos”, escribió Trump.

Trump propone llevar peleadores de la UFC a la Casa Blanca

En la misma publicación, el presidente señaló que pidió a White incorporar como asistentes a varios peleadores de artes marciales mixtas, incluso si no son ciudadanos estadounidenses.

Entre los nombres que mencionó se encuentran Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris.

Trump justificó la propuesta al afirmar que necesita a estas figuras para enfrentar a sus adversarios políticos.

“Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el puesto!”, expresó.

La Casa Blanca mantiene vacante el cargo de portavoz

La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca permanece sin titular desde el pasado 16 de octubre, cuando Katie Zacharia fue cesada apenas cinco días después de asumir el puesto.

Su salida se produjo tras un breve periodo al frente de la comunicación presidencial, lo que la convirtió en la persona que menos tiempo ha ocupado ese cargo.

El mensaje de Trump también llegó después de las elecciones de medio mandato del pasado martes, cuyos resultados fueron interpretados como un referéndum sobre su gestión.

En esos comicios, el Partido Demócrata obtuvo una victoria que le permitió arrebatar a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.