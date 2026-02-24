Trump oficializa el 'Día de las Familias Ángel'¿De qué se trata?

La Casa Blanca designa el 22 de febrero en memoria de víctimas atribuidas a migrantes indocumentados y reaviva el debate migratorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una proclamación para designar oficialmente el 22 de febrero como el “Día Nacional de las Familias Ángel”, durante una ceremonia celebrada en la Casa Blanca.

La fecha fue elegida en memoria de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años del estado de Georgia, presuntamente asesinada por un migrante indocumentado el 22 de febrero de 2024.

Impulso a la Ley Laken Riley

El caso derivó en que legisladores republicanos impulsaran la Ley Laken Riley, promulgada por Trump en enero de 2025. La norma permite a autoridades migratorias detener a migrantes por robos y otros delitos menores incluso antes de que exista una condena.

Durante su mensaje, el mandatario, quien ha endurecido su política antimigratoria desde su regreso al poder, arremetió contra los demócratas por, según dijo, “dejar abierta la frontera”.

“Fueron víctimas de políticos que antepusieron la comodidad de los criminales extranjeros a la seguridad de los ciudadanos y patriotas estadounidenses”, afirmó.

Debate por impacto en la criminalidad

En Estados Unidos no existe una cifra oficial única que determine cuántos ciudadanos mueren al año a manos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, datos históricos del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que su impacto en la criminalidad general es comparativamente bajo.

Investigaciones del Instituto Cato sostienen que la tasa de condenas por homicidio entre inmigrantes indocumentados suele ser menor que la registrada entre ciudadanos nacidos en el país.

La proclamación ocurre en medio de un clima de alta polarización por la política migratoria de la Administración Trump, que recientemente se vio sacudida por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis durante operativos federales.

Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del que dependen el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, cumple diez días de cierre parcial ante la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso.

El episodio profundiza el debate nacional sobre migración, seguridad y el alcance de las políticas federales en la materia