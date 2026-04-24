Trump: Nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear

Por: EFE 23 Abril 2026, 14:45

El presidente de EUA, Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear". Noticia en desarrollo