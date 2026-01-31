Trump nomina a Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal

Trump aseguró que conoce a Warsh desde hace años y expresó plena confianza en su desempeño al frente del banco central estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este viernes la designación del economista y banquero Kevin Warsh como su propuesta para encabezar la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, en reemplazo de Jerome Powell.

El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde el mandatario destacó la trayectoria de Warsh, subrayando que en 2006 asumió como gobernador de la Reserva Federal a los 35 años, convirtiéndose en el más joven en ocupar ese cargo, puesto que mantuvo hasta 2011.

Trump aseguró que conoce a Warsh desde hace años y expresó plena confianza en su desempeño al frente del banco central estadounidense. “Tiene las credenciales ideales para el cargo”, afirmó, al tiempo que señaló que su liderazgo podría marcar un hito en la historia de la Reserva Federal y que cumplirá con creces las expectativas.