Trump nombra a Will Scharf como nuevo asistente presidencial

Donald Trump anunció que Will Scharf será su asistente y asesor jurídico a partir del 1 de septiembre, en sustitución de David Warrington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el próximo nombramiento de Will Scharf como asistente del presidente y asesor jurídico de la Casa Blanca.

El cambio entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, cuando Scharf deje su actual responsabilidad como secretario personal de la Casa Blanca para asumir sus nuevas funciones dentro de la mansión ejecutiva.

En su actual puesto, Scharf está encargado de controlar el flujo de documentos que llegan a la Oficina Oval. Tras su designación, ocupará las funciones que hasta ahora corresponden a David Warrington.

Warrington, quien anteriormente formó parte de la campaña presidencial de Trump, dejará la Casa Blanca para incorporarse al sector privado.

Antes de incorporarse a la administración de Trump, Scharf participó en el equipo legal del mandatario durante el caso relacionado con su inmunidad ante la Corte Suprema de Estados Unidos, además de intervenir en otros asuntos relevantes.

Trump destaca trayectoria jurídica de Scharf

Trump destacó el desempeño de Scharf en su actual cargo y su experiencia en distintas áreas del ámbito jurídico y gubernamental.

"Will ha desempeñado un trabajo extraordinario en su cargo actual como Secretario del Personal de la Casa Blanca y también ha sido Presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital", indicó el presidente estadounidense en su red de Truth Social.

El mandatario también resaltó que Scharf se desempeñó como fiscal federal y abogado en el sector privado, además de haber sido asistente de dos jueces de la Corte Federal de Apelaciones.

Trump también hizo referencia a la trayectoria académica de su designado, a quien describió como un estudiante sobresaliente tanto en la Universidad de Princeton como en la Facultad de Derecho de Harvard.

El presidente estadounidense expresó además su respaldo al funcionario de 40 años al destacar sus cualidades personales y profesionales.

"¡Will es duro, fuerte e inteligente! Además, ama a nuestro país y respeta la ley", afirmó Trump al referirse a quien será su nuevo asistente y asesor jurídico.