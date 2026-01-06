Trump niega guerra con Venezuela y defiende captura de Maduro

Trump dijo que EUA combate al narcotráfico y no al país sudamericano, y calificó la captura de Maduro como un hecho histórico para el hemisferio occidental.

Estados Unidos no se encuentra en una guerra con Venezuela, esto de acuerdo con Donald Trump.

Durante una entrevista telefónica con la cadena de noticias NBC, el presidente de Estados Unidos dijo que "no estamos en guerra con Venezuela" Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país".

El mandatario estadounidense también aseguró que la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores la madrugada del pasado sábado es un "momento extraordinario en la historia" y algo positivo para todo el hemisferio occidental y las Américas.

Trump insistió en que el principal beneficio de la salida de Maduro será una bajada de los precios del petróleo para los ciudadanos de Estados Unidos.

Mientras que, por otra parte, dijo que la convocatoria de elecciones en Venezuela no es una prioridad mientras trabajan en regresarle "la salud" al país.

El mantario también dijo que espera que las petroleras de EUA puedan iniciar operaciones en Venezuela en menos de 18 meses y que eso también incluirá inversiones en infraestructuras.

"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero va a requerir mucho dinero".

"Un tremendo volumen de dinero va a tener que ser gastado y las compañías petroleras lo gastarán y entonces les reembolsaremos nosotros (la inversión) o a través de ingresos", apuntó Trump.

Pese a ellos, varias fuentes citadas por medios de Estados Unidos han indicado que la industria petrolera del país no tiene apetito para regresar con grandes inversiones a Venezuela, después de décadas fuera del país por la inestabilidad, nacionalizaciones y falta de seguridad jurídica.