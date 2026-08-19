Trump niega diálogos con Irán y mantiene bloqueo naval

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que no hay conversaciones con Irán y aseguró que el bloqueo naval continúa vigente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que actualmente no existen conversaciones ni diálogos programados con Irán, luego de que concluyera el plazo de 60 días establecido para avanzar hacia un acuerdo de paz entre ambos países.

La declaración del mandatario ocurre un día después de que venciera el periodo contemplado en el memorando de entendimiento firmado por Teherán y Washington el pasado 17 de junio, cuyo objetivo era impulsar negociaciones para alcanzar la paz.

Trump asegura que el bloqueo naval sigue vigente

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump sostuvo que el bloqueo naval impuesto a Irán permanece plenamente activo.

El mandatario también aseguró que el estrecho de Ormuz se mantiene abierto y operativo, mientras que las minas marinas en la zona, según afirmó, ya fueron retiradas o detonadas.

“No hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, con la República Islámica de Irán”, escribió Trump al referirse a la situación entre ambos gobiernos.

El pronunciamiento se produce después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorando suscrito el 17 de junio. Pese a ese vencimiento, Trump aseguró que no existen actualmente nuevas conversaciones previstas con la República Islámica de Irán.