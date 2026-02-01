Trump, Musk y otros magnates en documentos liberados de Epstein

Archivos divulgados retoman correos y reportes donde aparecen empresarios y políticos; autoridades aclaran que ninguno enfrenta investigaciones vigentes

Una nueva tanda de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein, publicados el viernes, volvió a colocar el expediente en el centro del debate público al incluir referencias a diversas figuras de alto perfil internacional. Los archivos forman parte de materiales revisados por autoridades federales y contienen correos electrónicos, reportes internos y resúmenes de información recibida por agencias de seguridad.

Los documentos mencionan a empresarios, políticos y personajes públicos, aunque ninguno de los señalados se encuentra actualmente bajo investigación en relación con el caso. El contenido expone contactos, comunicaciones o alegaciones no verificadas que fueron analizadas por autoridades en distintos momentos.

¿Qué señalan los documentos sobre Donald Trump?

En los archivos aparece una lista elaborada por el FBI con al menos 12 acusaciones de agresión sexual relacionadas con el presidente Donald Trump. Varias de ellas provienen de llamadas anónimas y reportes electrónicos recibidos por el Centro Nacional de Operaciones de Amenazas.

Los documentos indican que algunas de estas informaciones fueron revisadas por investigadores, mientras que otras fueron catalogadas como poco creíbles o sin sustento. Trump ha negado en reiteradas ocasiones cualquier relación indebida con Epstein.

"Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Cabe aclarar que estas afirmaciones carecen de fundamento y son falsas", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Referencias a Bill Gates y su respuesta pública

Otro apartado de los documentos incluye un borrador de correo electrónico atribuido a Epstein en el que se hacen alegaciones sobre supuestas relaciones extramatrimoniales del cofundador de Microsoft, Bill Gates.

La Fundación Gates rechazó de forma categórica el contenido, calificando las afirmaciones como acusaciones absurdas provenientes de una fuente no confiable, según comunicados difundidos tras la publicación de los archivos.

Relación documentada con Richard Branson

Los documentos también muestran intercambios de correos que evidencian una relación cordial entre Epstein y el empresario británico Richard Branson, cofundador de Virgin Group. En uno de los mensajes, fechado en septiembre de 2013, Branson agradece un encuentro previo

Representantes del empresario indicaron que cualquier contacto con Epstein fue limitado y de carácter social o empresarial, y que Branson considera reprobables las acciones del financiero.

Correos con Elon Musk y postura posterior

Entre los archivos figuran correos electrónicos intercambiados entre Epstein y Elon Musk, en los que se hace referencia a un viaje y a una posible visita a una isla del financiero.

Musk señaló posteriormente que era consciente de que parte de esa correspondencia podría ser malinterpretada, y expresó su postura a favor de que se procese a quienes cometieron delitos graves en el entorno de Epstein.

What matters is not release of some subset of the Epstein files, but rather the prosecution of those who committed heinous crimes with Epstein.



When there is at least one arrest, some justice will have been done. If not, this is all performative. Nothing but a distraction. https://t.co/N0ili1ZUbz — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Qué otros aparecen en los archivos de Epstein

La documentación también incluye referencias al ex príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, que ya fue centro de un escándalo cuando una de las víctimas de Epstein aseguró que el entonces príncipe sostuvo relaciones con ella cuando tenía 17 años, tras lo cual el demandó y llegaron a un acuerdo antes de que comenzara el litigio en un tribunal de Nueva York.

En uno de los correos Mountbatten-Windsor, que a raíz del escándalo fue despojado de sus títulos de nobleza y tuvo que abandonar el palacio en que vivía, invita a almorzar a Epstein en el Palacio de Buckingham pero no se desprende si tuvo lugar ese encuentro.

También se menciona al secretario de Comercio de EUA, Howard Lutnick, y al productor de películas de Hollywood, incluidas ‘Forrest Gump’ y ‘Risky Business’, Steve Tisch. En estos casos se detallan invitaciones, intercambios de correos o presentaciones sociales, sin que exista señalamiento de investigaciones activas.

Las autoridades han reiterado que la mención de nombres en estos documentos no implica culpabilidad y que el material refleja información recopilada y evaluada en distintas etapas del caso Epstein.