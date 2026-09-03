Trump medita poner su nombre al estrecho de Ormuz tras control

Trump analiza llamar 'estrecho de Trump' al estrecho de Ormuz, tras afirmar que Estados Unidos mantiene el control de esta estratégica vía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que estudia poner su nombre al estrecho de Ormuz después de asegurar que Washington mantiene el control de la estratégica vía de crudo y mercancías, convertida en el foco de la actual escalada en la guerra contra Irán.

"Ahora que lo tenemos bajo control estadounidense, ¿deberíamos cambiar el nombre de estrecho de Ormuz a estrecho de Trump? ¡Al igual que Estados Unidos, sería 'más popular' que nunca!", escribió en su red Truth Social.

El mensaje de Trump llega una semana después de que publicara un mapa que identifica la vía marítima como "nuevo" territorio estadounidense, a más de seis meses del inicio del conflicto iniciado por EUA e Israel y después de declarar su intención de añadirlo a las naciones y demarcaciones controladas por Washington.

El martes, y en contra de sus insistentes mensajes sobre el predominio estadounidense en Ormuz, Trump escribió en redes que Washington tiene "un control casi total" del estrecho.

La publicación de Trump coincide además con nuevas operaciones militares de Estados Unidos, que atacó este martes objetivos iraníes por segunda vez en 48 horas para contrarrestar los "intentos de agresión" de Teherán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz" y las fuerzas estadounidenses en la región.

Irán respondió con ataques contra instalaciones militares de EUA en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak, en el primer intercambio de hostilidades militares en un mes mientras las negociaciones de paz continúan estancadas.